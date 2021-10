Ognjenim damam nihče ni kos: 6 let ima najmlajša, 92 pa najstarejša

Polje pri Vodicah • Prostovoljni gasilci PGD Polje, naselja lučaj od Ljubljane v smeri proti Gorenjski, so med slovensko gasilsko srenjo svojevrstni posebneži. Kot eni redkih gasilskih društev imajo kar dva gasilska doma, in to v vasici, ki šteje slabih tristo duš. Tistega starega, ki je danes bolj ali manj skladišče za orodje in predmete iz bogate gasilske preteklosti, imajo na vzhodnem delu vasi, tega, v katerem trenirajo za boj z ognjenimi zublji, pa na drugem. V prvem imajo še eno zanimivost: ducat desetletij staro ročno brizgalno, ki ob pomoči močnih rok še vedno brizgne, kot se pri gasilstvu spodobi.

Nujna so

sončna očala

Točno sto let mineva, odkar so v gostilni Pr' Janežiču sedli za mizo umni domačini pa še gostilničar je prisedel. Staknili so glave, se domenili in ustanovili požarno brambo, prostovoljno gasilsko društvo Polje pri Vodicah, ki še danes pokriva naselja Polje, Skaručna, Vojsko in Povodje. Saj gasilsko društvo so imeli v sosedstvu, v štiri kilometre oddaljenih Vodicah, kjer so ga ustanovili pred I. svetovno vojno, a želeli so svoje, kjer bi se za boj proti rdečemu petelinu urili vsi, od mladih do starejših. Ivan Janez Debevec je postal prvi predsednik, Jožef Černivec je prevzel poveljstvo, za tajnika so dali Franca Kunstlja, ker je znal odlično zaračunati ob točilnem pultu, pa je prvi blagajnik postal kar gostilničar Jakob Jerala. Ob svečani akademiji v čast stoletnice so jih na odru zaigrali Simon Drešar, Marko Hribar, sedanji poveljnik Uroš Talan in Boštjan Debevec, vnuk prvega predsednika, seveda tudi sam gasilec. »Pri nas se gasilstvo prenaša iz roda v rod,« je dejal poveljnik Talan: »Naše društvo šteje 253 članov, najmlajša ima šest let, najstarejša članica pa 92. Nimamo veliko intervencij, štiri ali pet na leto, kar štejemo za dobro, kljub vsemu pa smo polno pripravljeni in lahko posredujemo vsak trenutek s svojo operativo. Imamo še enoto prvih posredovalcev v sklopu gasilske zveze Vodice, ki letno opravi okoli štirideset posredovanj. Poleg tega smo aktivni ob gasilskih tekmovanjih, saj je recimo naša enota starejših gasilk devetkratni državni prvak, tudi aktualni, poleg tega pa so sedemnajstkrat zapored zmagovalke pokala Gasilske zveze Slovenije.« Od torej izvira rek, da je treba v notranjih prostorih PGD Polje nositi sončna očala, saj se vse blešči od leska pokalov s tekmovanj. Dobili smo občutek, da so dekleta precej pri glasu odločanja v PGD Polje pri Vodicah, in nismo se zmotili. Nadvse odgovorno mesto predsednika zaseda brhka Erika Potrč Hribar: »Zakaj vstopamo v gasilske vrste? Večinoma nas kdo pritegne s svojimi izkušnjami in lepimi doživetji, tako da se v delovanje društva vključujejo otroci, stari sedem ali osem let. Tako je bilo tudi z menoj in večino gasilk in gasilcev. Veseli smo, da smo letos v garažo parkirali večje in sposobnejše gasilsko vozilo renault kerax GVC 24/50. Prejšnja cisterna je bila v uporabi leto več kot štiri desetletja in je že opravila svoje.«

Veselica pod streho

Društvo, ki je prvi gasilski dom na vzhodnem delu vasi postavilo dve leti po ustanovitvi, je ob stoletnici podelilo društvena jubilejna odlikovanja ter prejelo najvišje odlikovanje, ki ga prejme PGD, odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge v gasilstvu. Odlikovanje bi lahko podelili tudi motorni brizgalni ILO iz leta 1936, ki še vedno brezhibno deluje, tako kot motorna brizgalna MB Rosenbauer 8/8 iz leta 1975 ali pa umno zastavljenemu sistemu hidrantov, kar priča o predanosti in znanju, ki ga v tehniko društva vlagajo člani. Poleg akademije so članice in člani PGD Polje naslednji dan pripravili pravo gasilsko parado s prapori, narodnimi nošami, godbo na pihala, celotnim članstvom ter ešalonom gasilcev in gasilcev Gasilske zveze Vodice. Sledil je svečan prevzem novega vozila ter seveda tisto, kar našim vrlim prostovoljnim gasilcem zadnje čase zaradi epidemije covid-19 nadvse manjka: gasilska veselica, ki je večinoma eden temeljev financiranja prostovoljnih gasilskih društev. N