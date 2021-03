OF prehitel Demos za več tisoč ljudi

letak

Junija 1991 so Slovenske novice objavile prispevek z vprašanjem v naslovu: Demos je ostal brez ljudi? To je bil povzetek ocene borčevske organizacije, ki je »z velikimi zadovoljstvom ocenila prireditve ob 50. obletnici ustanovitve OF. Zlasti veličasten je bil shod na dan praznika v Ljubljani, kjer se je zbralo več kot 50.000 ljudi, dobro pa so bile obiskane tudi druge prireditve.«Je pa takrat, predsednik slovenske borčevske organizacije, ob vsem skupaj dejal, »da so shodi, ki jih v teh dneh Demos prireja po Sloveniji (zbere se po nekaj sto ljudi), nič v primerjavi z obiskom na letošnjih spominskih srečanjih v Ljubljani, Brestanici, Slovenj Gradcu, na Ljubelju ...« In za zapik so Slovenske novice 20. junija 1991 še zabeležile: »Tako se v bistvu potrjuje tista misel, ki pravi, da Slovenija ni nastala ob rojstvu Demosa, ampak je obstajala že tudi prej!«