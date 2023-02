Odlični Kranj do priznanj

Da bi se destinacija Kranj razvijala trajnostno, so v letu 2021 pristopili k Zeleni shemi slovenskega turizma in ob tem prejeli zlati znak. Konec lanskega decembra je potekala ponovna presoja, na podlagi katere so zaradi trajnostnih praks v destinaciji postali prejemnik znaka Slovenia Green Destination platinum. Presoja je potekala v šestih kategorijah: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij. S povprečno oceno 9,2 od možnih 10 se je Kranj pridružil petim platinastim destinacijam v Sloveniji: Bohinju, Ljubljani, Čatežu, Brežicam in Laškemu.

V mestu se zavzemajo za trajnostno mobilnost. Fotografija je simbolična.

Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj (ZTKK), je povedal, da so najvišjo oceno (10,0) dosegli v kategoriji Kultura in tradicija, najnižjo (8,3) pa v kategoriji Okolje in podnebje: »Kar me še posebno razveseljuje, pa je, da sta bili obe kategoriji, ki sta neposredno vezani na turizem, ocenjeni zelo dobro; destinacijski menedžment (9,4) in poslovanje turističnih podjetij (9,5). To je dober kazalnik, da na ZTKK aktivno sodelujemo s turističnim sektorjem in drugimi deležniki in da skupaj strateško načrtujemo razvoj turizma, pri čemer upoštevamo potrebo po trajnostni naravnosti ter skrbi za okolje in podnebje. Ob tem je usmerjenost občine k zelenemu in trajnostnemu razvoju zelo velika spodbuda. Naša trajnostna prizadevanja pa niso bila opažena le v Sloveniji, tudi Evropska komisija je Kranju z nazivom evropska destinacija odličnosti 2023 dala močno potrditev, da gre naš razvoj v pravo smer. Verjamem, da vse to ne prinaša le dviga Kranja med dobro prepoznavne turistične destinacije, ampak prispeva tudi k dvigu kakovosti življenja domačinov.«

Kranj je prejemnik dveh pomembnih priznanj.

Najvišjo oceno so dosegli v kategoriji Kultura in tradicija.

Konec leta 2022 so skupaj z Zavodom Jamski laboratorij Tular odprli Informacijski center SOS proteus, ki z zgodbo o človeški ribici ozavešča o pomembnosti podzemne vode, poudarja kranjski župan Matjaž Rakovec: »Potem je tu še izposoja koles, vključena v mrežo Gorenjska.bike, KRsKOLESOM kot največji elektricifiran sistem izposoje koles v državi, končujemo parkirišče P + R. Vse to so majhni koraki, ki jih delamo na poti k velikim ciljem, ki jih zaznava tudi mednarodna skupnost – Evropska komisija nam je podelila naziv evropska destinacija odličnosti in članstvo v misiji sto podnebno nevtralnih in pametnih mest. Vse to počnemo v sodelovanju z različnimi institucijami, med katerimi se uspešno povezujemo z Zavodom za turizem in kulturo Kranj.«