»Odkar sem v politiki, sem tarče žaljivk, seksističnih, šovinističnih ...«

Predsednica SD Tanja Fajon ne glede na javnomnenjske napovedi stranki, ki jo vodi, ohranja svoje premierske ambicije. Kot pravi, se s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom niso še natančno dogovorili, kdo bo vodil vlado, če bi sklenili koalicijo po volitvah, je povedala v intervjuju za 24ur. »Mislim, da je to normalno za vsako politično stranko, ki gre na volitve. Mi smo velika stranka, tradicionalno močna na terenu. Zagotovo gremo na teh volitvah na zmago. To je moja ambicija. Dobro smo pripravljeni, z jasnim načrtom, močno ekipo in največ ženskami ter mladimi na listah, tako da gremo precej samozavestno. Ampak še enkrat – volivke in volivci bodo pokazali, komu bodo dali največje zaupanje.«

O Golobu

Ob tem Fajonova dodaja, da meni, da bo Golob tako dober predsednik vlade, kolikor bo verjetno dober kdo drug na čelu opozicijskih strank. »Če pogledam kolege, mislim, da bi bili prav vsi dobri na premierskih položajih. Nekoga tako preferirati, če se bodo ljudje odločili, ker bo to spet nov obraz, praktično vsaka štiri leta, nam sporoča naše volilno telo. Mislim, da je to drugo vprašanje, da nam ljudje sporočajo pred vsakimi volitvami, da obstaja nezaupanje v politiko.«

Seksistične in šovinistične opazke

Fajonova se je odzvala tudi na opazke, ki letijo na račun njenega videza, zlasti po predvolilnem soočenju. »Dobila sem kar trdo kožo. Ne prizadenejo me toliko, kot bi me morale. Ker včasih se zdi, da tisto, kar je res nesprejemljivo, postane sprejemljivo. To, da se zdaj ves teden mediji pravzaprav ukvarjajo z nogami, zmerljivkami, žaljivkami, mednožjem in tudi s kadrovanjem SDS namesto z vsebino me skrbi. In ženske smo prepogosto, to pa doživljam, odkar sem v politiki, tarče žaljivk, seksističnih, šovinističnih ... Prvič resnično čutim, da je politika v Sloveniji še zelo moški svet. In pogrešam ženske in si želim te ženske energije, zato sem zelo vztrajala, da imamo polovico žensk na kandidatnih listah, kar nam je praktično uspelo.«