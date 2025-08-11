KDAJ NA BENCINSKO ČRPALKO?

Od jutri malenkost višja cena bencina, nižje cene dizla in kurilnega olja

Marže trgovcev so omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.
Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

A. G.
11.08.2025 ob 17:32
A. G.
Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 12. avgusta 2025 do vključno ponedeljka 25. avgusta 2025, znašale 1,443 evra za liter bencina, 1,465 evra za liter dizelskega goriva in 1,063 evra za liter kurilnega olja, je sporočila Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,443 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,438 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,15 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,523 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,43250 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,465 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,492 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 73,25 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,547 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,16700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,063 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,093 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.063 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,167 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.167 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evrov.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov  omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Več iz te teme:

bencin cene goriva dizel cene gorivo kurilno olje energenti vlada sprememba cene goriv trošarine podražitev cena bencin in dizel cene pogonskih goriv

