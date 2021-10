Objavljal slike nagih otrok

Ljubljana • Kamničan Almir Pehlić bi moral sesti na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča, vendar mu pravosodni policisti niso dovolili vstopiti v sodno palačo. Njegova odvetnica Manca Šmid je sodnici Polonci Valentinčič Bertoncelj razložila, zakaj je obtičal pred vhodom: »Ker nima izpolnjenega pogoja PCT, ga ne spustijo naprej.« Sodnici očitno ni preostalo drugega, kot da sprejme odločitev, da se predobravnavni narok za Kamničana ne opravi, preložila ga je na 11. november.

Širil jih je na instagramu

Ta je sicer obtožen prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva mladoletnih oseb. Za enako kaznivo dejanje je sicer že bil obsojen, prejšnji mesec pa je na okrožni sodniji potekal še en predobravnavni narok ravno zaradi računalniškega širjenja pornografskega gradiva.

Podrobnosti iz obtožbe zaradi odpadlega naroka še niso znane, a skoraj zagotovo gre za podobne očitke kot v prejšnjih. Pred kratkim je prišel iz pripora, kjer je odslužil večji del še ne pravnomočne sodbe, s katero je bil obsojen na leto in pol zapora. Na svojem spletnem profilu na instagramu je lani objavil sedem fotografij golih ali zelo pomanjkljivo oblečenih deklic, starih od leta do dvanajst let. Preiskovalci kaznivih dejanj pa so na njegovem mobilnem telefonu in prenosnem računalniku našli še skoraj 2400 fotografij pomanjkljivo oblečenih ali golih otrok in nekaj več kot tisoč fotografij spolno zlorabljenih deklic, starih od pet do deset let, ki so jih zlorabljale odrasle osebe.

Krivdo za to kaznivo dejanje je priznal. »Kar sem storil, močno obžalujem, ne bo se več ponovilo,« se je pokesal. Tudi tedaj mu je sodila Valentinčič Bertoncljeva, ki je bila v obrazložitvi sodbe precej ostra. »Gre za eno najtežjih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, za zelo zavržno kaznivo dejanje, kjer so žrtve nedolžni otroci. V vašem primeru ste hranili na računalniku zelo veliko fotografij spolne zlorabe otrok, ki jih sicer še niste razširjali. Vendar pa, ali se zavedate tega, da vsako razširjanje takšnih fotografij za žrtve pomeni novo spolno zlorabo in hudo trpljenje?«

Prejšnji mesec pa je torej proti Pehliću potekal predobravnavni narok zaradi tega, ker naj bi oktobra 2019 na instagram naložil pet datotek, fotografije prikazujejo spolno zlorabo deklic, starih okrog pet let, ki so jih zlorabili odrasli moški. Že leta 2017 pa je v spletno storitev google photos naložil 131 datotek, ki prikazujejo okrog pet let stare deklice, ki so jih ravno tako zlorabili moški. Tedaj je bil še v priporu, iz katerega je sporočil, da ga na zatožno klop ne bo. Ker pa je bil zoper obtožbo vložen ugovor, se to tako ali tako šteje, kot da krivde ne priznava.

Njegova odvetnica je sicer na tedanjem naroku predlagala postavitev sodnega izvedenca za psihiatrijo ali psihologijo glede njegove prištevnosti, saj naj bi imel diagnosticirano duševno motnjo. Predlagala je še zaslišanje Pehlićeve matere, ki naj bi med pričanjem povedala, da morda sploh ni grešil on, saj naj bi »k njemu ponoči hodili obiskovalci, ki so imeli sredstva in sposobnosti, da bi lahko storili očitano kaznivo dejanje«.