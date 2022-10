Običajni ljudje s poroko v kraljevo družino (FOTO)

Nekdaj zakonskih vezi med navadnimi ljudmi in modrokrvnimi niso odobravali.

Predvsem evropske družine so bile sicer znane po tem, da so se poročale s člani kraljevih družin iz drugih držav, pri čemer jih tesne sorodstvene vezi niso omejevale.

Ko gledamo sodobne pare, je očitno, da jim to ne predstavlja tolikšnih težav, čeprav je bila nekoč ljubezen s plebejcem celo razlog za abdiciranje.

Princ William in Kate Middleton Danes sta najbrž najbolj znan kraljevi par, nekdaj pa so mediji Kate, ki jo je William spoznal na kolidžu, imenovali Čakajoča Katka, ker je kar sedem let čakala na zaročni prstan. Skupaj imata tri otroke.

Princ Frederik in Mary Donaldson O tem, kako je danski princ na olimpijskih igrah v Sydneyju spoznal nepremičninsko agentko, se ji predstavil kot Fred in jo očaral, smo že pisali. Naučila se je dansko, se odpovedala avstralskemu državljanstvu, prevzela luteransko vero in mu povila štiri otroke.

Kralj Abdullah II. in Rania Al-Yassin Večno elegantna jordanska kraljica je svojega princa spoznala na večerji s prijatelji leta 1992, ko je delala v marketingu za banko in Apple, šest let pozneje pa je postala najmlajša kraljica na svetu. Danes imata štiri otroke, poročena pa sta že skoraj 30 let.

Kralj Harald V. in Sonja Haraldsen Ko se je bodoči norveški kralj zaljubil v hčer trgovca, sta svojo zvezo devet let skrivala. Nato je očetu povedal, da se bo poročil z njo ali z nobeno drugo. Ker je bil edini prestolonaslednik, mu je oče pred skoraj 55 leti ugodil, Harald pa je zato najbrž bolje razumel sina, ko je imel podobno željo.

Princ Haakon in Mette-Marit Tjessem Hoiby Mette-Marit je bila znana kot huda žurerka. Tako je princa spoznala na nekem glasbenem festivalu, ona pa je bila znana kot natakarica, ki je oboževala rave zabave in imela sina z moškim, ki je sedel, ker je vozil pod vplivom alkohola in imel pri sebi kokain.

Princ Harry in Meghan Markle Zgodbo o princu, ki se zaljubi v plesalko, sta na filmsko platno prelila Marilyn Monroe in Laurence Olivier, princ Harry pa se je zaljubil v igralko, ki so mu jo predstavili skupni znanci. Vsi vemo, da imata že sina in hčerko.

Kralj Felipe in Letizia Ortiz Prva španska kraljica, ki je iz plebejskih vrst, je bila prej novinarka. Princa je spoznala, ko je leta 2002 poročala o razlitju nafte. Kot Marklova je bila tudi ona ločenka, njuna ljubezen pa je podložnike naravnost šokirala. Nič čudnega, da se Letizia s taščo ne razume prav dobro.

Princesa Victoria in Daniel Westling Vsi trije švedski kraljevi otroci so se poročili z običajnimi partnerji. Švedska prestolonaslednica je moža spoznala, ko je pred dvajsetimi leti postal njen fitnes trener. Poročena sta že dvanajst let in imata hčerko in sina.

Princ Carl Philip in Sofia Hellqvist Sofia je bila kar precej razvpito divje dekle, ko je spoznala princa, saj je pozirala gola za moško revijo in nastopila v resničnostnem šovu Hotel Paradiž ter poljubila pornozvezdnico Jenno Jameson. Po poroki se je umirila, s princem pa imata tri otroke.