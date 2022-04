Ob 2.39 avto z vozišča

Ob 2.39 je v naselju Breg pri Komendi, občina Komenda, osebno vozilo zapeljalo z vozišča.

Gasilci PGD Moste pri Komendi in Kamnik so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče ter ga razsvetlili, odklopili akumulator vozila in usmerjali promet.

V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika in jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.