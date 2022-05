Ob 2.33 so ga izvlekli očividci

Ob 2.33 se je na Ulici heroja Šercerja v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Posredovali so gasilci JZ GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, posipali iztekle motorne tekočine in odklopili akumulator vozila.

Poškodovanega voznika so do prihoda gasilcev iz vozila izvlekli očividci, nato pa so ga prevzeli reševalci.