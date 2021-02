Novak Đoković še devetič zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije

Medvedjev pokazal, zakaj si je zaslužil nastop v finalu

je še devetič v karieri zmagal na odprtem prvenstvu (OP) Avstralije. V finalu prvega turnirja velike četverice v sezoni je s 7 : 5, 6 : 2, 6 : 2 premagal. Novak v finalih OP Avstralije ostaja neporažen, pred današnjim je dobil vseh osem obračunov, in sicer v letih 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 in 2020. Šest naslovov imata na tem turnirjuin domačin, ki je vse turnirje osvojil pred letom 1969 in odprto ero tenisa.S skupno 18. naslovom na turnirjih velike četverice se je Đoković znova približal Federerju in, ki na večni lestvici vodita z 20. O prevladi velike trojice govori tudi podatek, da so dobili kar 54 od zadnjih 63 turnirjev, od prvega Federerjevega naslova pa so osvojili 58 od 70 največjih turnirjev.Prvi niz se je začel in končal po Đokovićevih željah, vmes pa je Medvedjev pokazal, zakaj si je zaslužil nastop v finalu Melbourna. Vseeno je imel Srb vse odgovore na tekmečevo igro, kljub maloštevilnim padcem ravni igre. V drugem je takoj izgubil servis, nato pa dobil šest od naslednjih sedmih iger. V tretjem je ponovil vajo iz drugega.Pokal Normana Brookesa je v zrak dvignil pred polovično napolnjenimi tribunami oziroma 7500 gledalci v Areni Roda Laverja.