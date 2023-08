Noro, kaj je počel hrvaški motorist v naselju

Kranjski policisti so v minulih dneh obravnavali hrvaškega motorista, ki je skozi naselje vozil s hitrostjo 117 kilometrov na uro. Oglobili so ga s 1200 evri, prav tako ima šestmesečno prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

Kot so izpostavili na Policijski upravi Kranj, so voznika pridržali in privedli v takojšen postopek na Okrajno sodišče v Kranju.

Poleg globe v višini 1200 evrov so mu za prekršek izrekli sankcijo 18 kazenskih točk in prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije za obdobje šestih mesecev.