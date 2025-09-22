  • Delo d.o.o.
    PU NOVO MESTO

    Nočni napad v Brežicah: dva moška brutalno pretepla 32-letnika

    Po dejanju sta storilca pobegnila ...
    Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo
    Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo
    S. U.
     22. 9. 2025 | 18:08
    A+A-

    V nedeljo, 21. septembra, malo pred 2. uro zjutraj je občanka policiste obvestila, da na Kajuhovi ulici v Brežicah dva moška pretepata občana. Patrulja je takoj odšla na kraj dogodka, vendar tam ni bilo več nikogar.

    Nekaj kasneje so policisti izvedeli, da se 32-letni oškodovanec zdravi v brežiški bolnišnici. Z njim so opravili razgovor in ugotovili, da sta ga na poti domov napadla dva moška ter ga večkrat udarila v glavo. Po dejanju sta storilca pobegnila, poškodovani pa je sam odšel po pomoč v bolnišnico, kjer so mu nudili zdravljenje.

    Policija nadaljuje zbiranje obvestil, da bi izsledila napadalca in razjasnila vse okoliščine nasilnega dejanja. O dogodku bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Novo mesto.

    napadBrežicePU Novo mesto
