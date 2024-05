»Prej se je miniralo v kamnolomu, da so se nam hiše tresle. Zdaj bomo imeli hrup in prah zaradi predelave. Nasprotujem z vsemi sredstvi. Veste, kaj: odkupite nazaj zemljišče po enaki ceni, kot ste ga prodali. Takoj prispevam tisoč evrov. Dovolj mi je tega. V tej dolini želim živeti mirno,« je ogorčena Tončka Novak iz Stranske vasi, streljaj od Žužemberka, kjer so domačini skočili na noge in se zbrali na zboru občanov, sklicanim zaradi načrtovane gradnje centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov. Kar 439 podpisov je zbrala Civilna iniciativa (CI) Za občane in okolju prijazno občino Žuže...