Nika Veger in Peter Poles: pozdravi iz Savdske Arabije! (Suzy)

Ena vidnejših slovenskih vplivnic in televizijski voditelj sta hčerki Amaljo in Belo odpeljala na nepozabne počitnice v Medino, ki jih je nadvse očarala.

»Tu smo si vzeli čas drug za drugega, za prijatelje, ki tukaj živijo, in raziskovanje čisto drugačnih navad, krajev in kulture,« je sporočila Nika in spletne prijatelje razveselila s fotografijami, na katerih s hčerkama pozira pred Prerokovo mošejo v drugem najsvetejšem islamskem mestu. »V njej je pokopan Mohamed. Občudovali smo živahno druženje velikega števila vernikov vseh starosti, čudovito arhitekturo ter ogromne senčnike, ki se odprejo v popoldanskem času in ljudi ščitijo pred soncem,« je še razkrila. Vstop v mošejo nemuslimanom ni dovoljen.

Ne skriva navdušenja nad drugim najsvetejšim islamskim mestom.

»Lahko bi se naredili nevedne, se enostavno sezuli in vstopili, a ker je bil ravno čas molitve, se nam to res ni zdelo primerno. Iz spoštovanja do njihove kulture nosimo dolge rokave in dolga oblačila, na glavi hijab, ki skriva lase in je ob vstopu v mošeje za ženske nujen. Drugje ga ne nosimo, a ga imam vedno s seboj v torbici, ker nas včasih ščiti tudi pred močno klimo, peskom ali soncem,« je še opisala edinstveno doživetje in potrdila, da z družino najraje ustvarja nepozabne spomine: »Lepo nam je.«