Ni še konec: Arso prižgal alarm zaradi močnih nalivov

Hudourniki lahko hitro narastejo

Vremenska napoved za naslendje dni. FOTO: Arso

Vreme nam zadnje dni ne prizanaša, skoraj vsak dan iz kakšnega konca Slovenije poročajo o ujmah. Agencija za okolje (Arso) je tudi za četrtek prižgala oranžno opozorilo za celo državo. Oranžno opozorilo pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne, možne so gmotna škoda in žrtve. Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami.Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu je sredi dneva in popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem in v južnih krajih do 29 stopinj Celzija.Ponoči bodo padavine in nevihte najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. Arso opozarja, da se bodo predvsem zjutraj in dopoldne pojavljali krajevno močni nalivi. Ob krajevno močnejših nalivih v večjem delu državelahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke hitro narastejo in se razlijejo. Ta pojav bo bolj verjeten zjutraj in sredi dneva. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija.V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Do večera bo dež od zahoda povečini ponehal, pričelo se bo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.V petek bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto bo večinoma sončno, predvsem nad hribi zahodne in severne Slovenije pa bo možnih nekaj ploh in posameznih neviht. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, popoldanske nevihte pa bodo nekoliko pogostejše. Od torka naprej pa bo kot kaže verjetnost za padavine spet majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, ponekod še kakšno stopinjo več, napovedujejo na Arsu.