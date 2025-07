Nezakonita trgovina: zasegli so korale in kačje vino

V domnevno nezakonitem vzrejnem obratu na Češkem so odkrili osem tigrov, starih med dvema mesecema in dvema letoma. V južnoameriški državi Peru so na poti iz Ekvadorja prestregli 3700 zaščitenih rastlin. V Indiji so v potniških kovčkih, ki so prispeli iz Malezije na indijsko letališče Čenaj, odkrili 5193 živih okrasnih rdečeuhih želv. Iz Nikaragve je bilo v Združene države Amerike pretihotapljena tona morskih kumar, ki veljajo za morsko specialiteto. To so le nekateri največji zasegi zaščitenih živali in rastlin v okviru globalne operacije Thunder 2024, ki je med 11. novembrom in 6. decembrom...