Malo po polnoči trčila vlak in avtomobil

Ob 0.47 sta na območju Luke Koper trčila vlak in osebno vozilo. V vozilu je ostala ukleščena ena oseba. Poklicni gasilci Luke Koper so s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, sodelavci pa so jo odpeljali na urgenco bolnišnice v Izolo, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: