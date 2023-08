Po električnem skuterju CE 04 je BMW predstavil CE 02, ki ni ne skuter ne motocikel. Pri bavarski znamki mu pravijo eparkourer in je namenjen električni urbani mobilnosti. Ustvarjen je za mesto in urbano okolje, ima velika kolesa, ki poudarjajo njegovo robustnost in so kos različnim podlagam.

Na voljo je v dveh različicah. Močnejša razvije 11 kilovatov moči in doseže največjo hitrost 95 km/h, zanjo potrebujemo vozniško dovoljenje kategorije A1. Šibkejša izvedenka razvije komaj štiri kilovate moči, končna hitrost je omejena na 45 km/h, tako da ga lahko vozijo tudi mladostniki z opravljenim izpitom kategorije AM. Vgrajeni pogonski akumulator pri močnejši različici zadošča za dobrih 90 kilometrov dosega po meritvi WMTC.

Vozilce ima dva načina delovanja, flow za umirjeno križarjenje po mestnih ulicah in surf za dinamično vožnjo. Za doplačilo oziroma kot del opcijskega paketa highline je na voljo najbolj dinamični način flash. Sprednje kolo je opremljeno z zavornim sistemom ABS, dodatno varnost pa zagotavljata še sistem ASC za stabilizacijo in RSC za stabilizacijo pri rekuperaciji energije.