Nasilen in nevaren: zvezdnika Jackassa po vsej državi lovi policija (FOTO)

Za Bamom Margero, zvezdnikom filmov in oddaje Jackass, je pensilvanska policija sprožila vsesplošni lov in celo vzpostavila telefonsko številko, na katero naj pokličejo tisti, ki so ga opazili ali morda celo vedo, kje se skriva. Nad težavnim rolkarjem, ki vse globlje tone v oceanu težav, so zdaj obvisele še najnovejše obtožbe napada, nadlegovanja in groženj, v središču pa je kar zvezdnikov brat Jesse in njegova družina, ki jim je razjarjeni Bam v meglici neobrzdanega besa grozil s pobojem.

Samo letos je bil aretiran že zaradi napada na soseda, družinskega nasilja in pijanskega izgreda, zdaj pa je fizično obračunal še z bratom in mu grozil.

Alarm policijskega telefona za nujno pomoč je zadonel v nedeljo okoli 11. dopoldne. Zaradi pritožb izgreda so zavrli pred Bamovo milijonsko posestjo, kjer pa so naleteli le na pretresenega Jesseja, medtem ko jo je Bam po fizičnem obračunu z bratom že ucvrl v bližnji gozd, od tam pa se je za njim že pred dnevi izgubila vsaka sled. Kaj je med bratoma zanetilo prepir, ni povsem jasno, a vse se je začelo z Margerovim butanjem po vratih bratove spalnice že okoli osme ure zjutraj. A kot se je hrup začel, tako je iznenada tudi utihnil, Bam pa je bratu pustil le sporočilo.

Policija je pri iskanju težavnega Bama na pomoč pozvala tudi javnost. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

»Če le pomisliš na to, da bi poklical policijo, te bom razsul!« V tistem je Jesse – tako se bere policijsko poročilo – odšel v spodnje nadstropje, kjer je našel brata med uriniranjem v kuhinjski umivalnik. Že nekaj trenutkov kasneje pa se je Bam zagnal v brata, ga udarjal, boksal, več udarcev je sprejela tudi Jessejeva glava, na kateri so vidne sledi pretepa. A tudi, ko so udarci nehali deževati, še ni bil pogašen Bamov bes. »Ubil te bom! Kroglo ti bom pognal v glavo!« se je drl na brata in za piko na i menda dodal, da bo postrelil še vse druge v hiši, med temi njunega očeta Phila in še dve neidentificirani ženski. Za tem pa je stekel iz hiše in pobegnil v gozd. In izginil.

Droge in alkohol

V luči spopada z bratom je policija za nasilnim zvezdnikom razpisala tiralico. A je ta le zadnja v vrsti težav, ki se kopičijo v Bamovem življenju. Le nekaj tednov prej ga je zaradi pijanskega razgrajanja v javnosti aretirala kalifornijska policija, saj se je, ko ga je imel že pošteno pod kapo, začel dreti na neidentificirano žensko pred neko tamkajšnjo restavracijo. Ta izbruh, ki se je končal s položeno varščino 500 ameriških dolarjev, je najverjetneje sprožila nekakšna družinska drama, ki se je v restavraciji le nekaj hipov prej odvila med Bamom in njegovo bivšo ženo Nikki Boyd. Ali je bila ženska, na katero se je kasneje drl, Nikki ali katera druga, pa ostaja neznanka.

Njegovo nasilje sta izkusila že tako brat Jesse (levo) kot sedanja ljubica Jessica (desno).

Nikki, s katero sta se sicer razšla že predlani, se je od Bama uradno ločila februarja letos. V to so jo prisilile njegove težave z drogami in alkoholom ter nepredvidljivo, k izbruhom besa nagnjeno vedenje. Zaradi tega je tudi zahtevala polno skrbništvo nad njunim danes petletnim sinom Phoenixom, ki ga Bam lahko obiskuje le pod nadzorom in, seveda, s predpogojem, da se oglasi trezen in neomamljen. A tudi tovrstnih nadziranih obiskov zna biti konec, saj je Nikki prejšnji mesec začela razmišljati o nalogu prepovedi približevanja, da bi zaščitila sebe in sina. Na to precej skrajno misel jo je napeljal Bamov nasilni izbruh nad njegovo trenutno ljubimko Jessico, ki naj bi jo zbrcal, zaradi česar ga je policija tedaj aretirala zaradi družinskega nasilja. Postopka proti njemu tožilstvo sicer (še) ni sprožilo, po položeni varščini 50 tisočakov je odkorakal na svobodo, a je vse to dalo Nikki misliti. »Dogodek me je prestrašil, še bolj kot mene pa je pretresel Phoenixa.«

Kaskaderski rolkar je zaslovel s filmi in serijo Jackass.

Zaradi napada na Jessico se Bamu ni treba zglasiti na sodišču, vsaj za zdaj ne, je pa vpleten v tožbo, ki jo je proti zvezdniku sprožil sosed Daniel Cardenas. Med njima naj bi počilo, ker naj bi se Daniel s svojim dekletom preveč glasno vdajal seksualnim radostim. Njune krike naslade naj bi slišali tudi Jessica in njena osemletna hči, ki sta tedaj bivali pod njegovo streho. »Deklica bo zaradi tega imela posttravmatski stresni sindrom!« naj bi se Bam drl na očitno preglasnega ljubimca, ki mu je zaradi tega tudi grozil s smrtjo in izselitvijo, vse pa je podkrepil z udarci. Kako se bo sodba razpletla, bomo videli, vsaj za zdaj pa se Bam po sodnem odloku Cardenasu ne sme približati na manj kot 90 metrov.