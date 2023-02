Naročili, plačali in ostali praznih rok: to je seznam lažnih trgovin

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT opozarja na številne lažne spletne trgovine, predvsem z obutvijo. Od novembra lani so zaznali 40 lažnih spletnih trgovin, vsem pa so skupni ime Slovenija ali Ljubljana v naslovu spletne strani in zelo nizke cene artiklov. V večini primerov gre za znane blagovne znamke superg, so poudarili.

V zadnjem tednu so na SI-CERT vsak dan prejeli najmanj štiri prijave ogoljufanih kupcev in zaznali osem novih lažnih trgovin, so sporočili. Goljufi so lažnim trgovinam v naslovu spletne strani poleg blagovne znamke dodali ime Slovenija ali Ljubljana, s čimer po opozorilih kibernetskih strokovnjakov ustvarjajo vtis, da gre za slovenskega distributerja za znano znamko in zato zaupanja vrednega trgovca.

»To niso slovenska podjetja, kljub 'slovenskemu' imenu v naslovu spletne strani,« poudarjajo.

Lažne spletne trgovine. FOTO: Si-cert

Prevare na spletu

Prevarani potrošniki poročajo, da so na teh straneh naročili in tudi plačali obutev, a ta nikoli ni prispela. V nekaterih primerih jih je presenetilo tudi obvestilo, da morajo urediti carinske postopke, saj so bili prepričani, da je šlo za nakup pri slovenskem ponudniku. Ugotovili so, da je pošiljka poslana iz Kitajske, izdelek pa je bil ponaredek. V nekaterih primerih so prejeli celo drug izdelek, npr. sončna očala, denarnico ali ženske čevlje namesto moških, so zapisali v odzivnem centru.

Tovrstne trgovine po njihovih pojasnilih omogočajo tako plačilo po povzetju kot plačilo s kreditno kartico. V primerih slednjega SI-CERT svetuje preventivni preklic. »Pri nakupih na spletnih mestih, ki niso vredna zaupanja, je namreč možnost poznejše zlorabe podatkov precej višja. Prav tako svetujemo, da se uporabniki pri svoji banki pozanimajo glede možnosti povračila, t. i. chargeback postopek,« so dodali.

Uporabnikom sicer pred nakupi svetujejo, naj na spletni strani whois.domaintools.com preverijo domeno in ugotovijo, ali so domene lažnih spletnih trgovin zakupljene pred nekaj meseci ali tedni. »Domene so registrirane večinoma na Kitajskem, čeprav gre večinoma za ameriške korporacije, mnogi podatki o podjetju, ki je registriralo domeno, pa so zakriti,« so dodali.