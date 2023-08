Namere moramo ponavljati: začutiti morate povezavo s tistim, kar si želite

Ob vsaki ponovitvi namere ali vizualizacije v meditacijo morate res začutiti povezavo s tistim, kar si želite, in ostati zbrani. Ni namreč dovolj, če na to pomislite sproti, ne da bi se poglobili v svojo željo in jo poskusili začutiti kot uresničeno.

Najbolje bo, da vajo za manifestacijo tistega, kar si želite, ponavljate tri zaporedne dni, če se da, ob isti uri, da kar se da utrdite želeni scenarij na energijski ravni. Naslednji teden postopek spet trikrat ponovite. Odnehajte, ko dobite npr. finančno vsoto, približno enako ali malo višjo od želene, ali ko vas simpatija, ki jo privabljate, pokliče. Medtem ne skrbite in ne mislite na proces.

Če boste odprti za sporočila vesolja, hvaležni in pozorni, ne bo težko manifestirati napredka. Težje bo, če ste npr. v dolgovih in potrebujete denar ali če niste zares prepričani, ali ogledana oseba goji kakšna čustva do vas. Zaposlite svoje misli z drugimi stvarmi in se izogibajte negativnosti, saj lahko to oslabi vez z želenim. Vzdržite se tudi ugibanja, kako bo želeno našlo pot do vas.

Četudi že kaže, kako se bo verjetno zgodilo, ostanite odprti tudi za druge možnosti. Če vas pritegne kaj, česar običajno ne počnete, sledite toku, npr. obiščite knjižnico, raziskujte sosesko ali pojdite z nekom na sprehod. Energijski vorteks bo poskušal prinesti želeno k vam, a tudi vas pospremiti k želenemu, zato se lahko srečata na sredini.