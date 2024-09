Najzanimivejši arhitekturni projekti v Ljubljani

OHS minifest je jesenska različica festivala Odprte hiše Slovenije, ki omogoča zanimiv vpogled v sodobno arhitekturo in prenovljeno arhitekturno dediščino, predstavlja zgodbe o prostorih in njihovih ustvarjalcih, lastnikih in investitorjih. Obiskovalce spodbuja, da spoznavajo kakovostno arhitekturo v svojem mestu in se aktivno vključujejo v lokalne procese načrtovanja in oblikovanja.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Afront