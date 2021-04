Najprej pošiljka snega, nato pa ...

Naslednji teden nam napovedujejo padavine. FOTO: Arso

Pogled na vremensko napoved za prihajajoči teden ni najobetavnejša. Kaže namreč, da bo naš nepogrešljiv spremljevalec dežnik.Nedelja se bo marsikje končala z deževnim vremenom, a količina padavin naj ne bi bila velika. Ponoči bo oblačno, v zahodnih in osrednjih krajih bo večinoma suho, na vzhodu pa se bodo padavine nekoliko okrepile. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nad morjem. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija.Ponedeljek bo oblačen, na Primorskem bo večinoma suho, drugod bodo občasne padavine, meja sneženja bo med 800 in 1100 metri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj.V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe.V četrtek in petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Čez vikend kaže na bolj suho in dokaj sončno vreme, popoldanske temperature se bodo približale 20 stopinjam. V začetku prihodnjega tedna pa bo vreme spet bolj spremenljivo, verjetnost krajevnih padavin se bo predvidoma povečala.