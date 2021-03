Na spletu je završalo: pravijo, da imamo slovensko različico

Na twitterju se je razširila vest, da je prišlo do nove mutacije virusa, ki je niso odkrili še nikjer drugje razen v Sloveniji. »Avtohtona B.1.258.17 različica z značilno mutacijo N439K, del69_70 in V772I, ki je povzročila glavnino 2. vala v Sloveniji in na Češkem, ki zdaj hara po Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem, je mutirala. Zdaj ima še N501Y mutacijo, ki jo naredi bolj kužno. Nastala je v Sloveniji, nikjer drugje še zabeleženo. Imamo svoj sev,« se glasi zapis, ki se je razširil po spletu.En primer naj bi bil odkrit pri 23-letnem moškem na Obalno-kraški regiji, drugi primer pa 15-letniku in Gorenjske regije. En bris je bil odvzet devetega, drugi pa desetega marca, je še zapisa, ki je razširil to novico. Vprašanja, ali te informacije držijo, smo poslali na NIJZ in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.O slovenski različici virusa ne govorimo prvič. Na to, da je morda pri nas že razširjena nova bolj kužna različica – slovenska, so v februarju potrdili tudi na Inštitutu Jožeta Štefana in na NIJZ.