Na račune Slovencev vračajo 86,7 milijona evrov, a nekateri bodo morali doplačati

Kdo je ponavadi v prvem svežnju?



V drugem svežnju tisti, ki uveljavljajo družinske člane

Ob tem na Fursu opozarjajo, naj zavezanci v času epidemije ne hodijo osebno na urade, temveč se ravnajo v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Vse zadeve v zvezi z informativnimi izračuni dohodnine naj s finančno upravo urejajo prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali prek elektronske pošte uradov.

V prvih dneh aprila jih bo v svoje poštne nabiralnike prejelo 959.945 zavezancev, kdor ima na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki, pa lahko vanj vpogleda že danes.Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga finančna uprava na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki ji jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.Za zavezance iz prvega svežnja se rok za vložitev ugovora izteče 30. aprila, so sporočili iz Fursa. Če se z izračunom strinjajo, pa morajo morebitno premalo plačano dohodnino doplačati do 31. maja oz. bodo preveč plačano dohodnino prejeli vrnjeno na bančne račune do 30. maja.V prvem paketu so ponavadi izračuni za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka.Tokrat je med 959.945 zavezanci 15,5 odstotka takšnih, ki bodo morali dohodnino doplačati, 36 odstotkom pa jo bodo vrnili. Preostalih 48,5 odstotka je brez vračila ali doplačila dohodnine. Vsi skupaj bodo morali doplačati 29,1 milijona evrov, skupni znesek vračil pa je 86,7 milijona evrov. Povprečni znesek doplačila je 195 evrov, vračila pa 251 evrov.Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 31. maja. V tem svežnju so ponavadi tudi izračuni za zavezance brez urejenega rezidentskega statusa, kot tudi posamezne manjše skupine zavezancev, za katere Furs v marcu še nima celovitih podatkov.Tako kot lani bodo tudi letos informativni izračuni dohodnine izdani vsem davčnim zavezancem, ki so imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka.Informativnega izračuna pa še vedno ne bodo prejeli zavezanci, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o odmeri dohodnine. Ti bodo morali tako kot vsako leto napoved vložiti sami.