Potres čutili tudi po vsej Sloveniji: Dolgo je trajalo in precej se je treslo (FOTO)

Potres čutili tudi po vsej Sloveniji: Dolgo je trajalo in precej se je treslo (FOTO)

Čez tisoč gasilcev pred vlado: prižgali so dimno bombo in vse zadimili (VIDEO)

Čez tisoč gasilcev pred vlado: prižgali so dimno bombo in vse zadimili (VIDEO)