Na božični dan manj testov, delež okužb pa še vedno velik

V soboto so v 2157 PCR-testih pri nas potrdili 666 novih okužb s koronavirusom (prejšnjo soboto 769). Delež pozitivnih testov je tako znašal 30,8 odstotka. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 16.072 aktivnih primerov okužb oz. 117 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1060, kar je 14 manj kot dan prej, 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 761, kar je pet manj kot dan prej.

V soboto so opravili tudi 12.951 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.247.914 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.186.507 ljudi.

Naraščanje okužb okoli novega leta

Na Institutu.Jožef Stefan (IJS) glede epidemije pravijo: »Okoli novega leta bo predvidoma začela spet naraščati zaradi hitrega širjenja različice omikron. Kako se bo to odražalo na številu hospitaliziranih covidnih bolnikov na navadnih in intenzivnih oddlekih, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča.« Kot je za Radio Slovenija poročal Tomaž Celestina, so po zadnjih podatkih v Sloveniji med potrjenimi okužbami približno štirje odstotki omikrona, do novega leta bi jih lahko po nekaterih scenarijih bilo že 60 odstotkov.