Na Bovškem reševali dve Britanki: bili sta onemogli in prezebli

Na območju Razorja na Bovškem je letalska policijska enota z dežurno ekipo in gorskimi reševalci GRS našla in rešila tuji planinki, ki sta zašli s poti ter onemogli. V četrtek ob 19.22 so novogoriške policiste obvestili, da sta se pod Razorjem (občina Bovec) izgubili dve pohodnici, stari 30 in 63 let, iz Velike Britanije, ki sta bili onemogli in prezebli.

Hodili sta v zelo slabih vremenskih razmerah z vetrom in dežjem, ko sta zašli s poti in zaradi izčrpanosti onemogli.

Kasneje so posredovali gorski reševalci GRS Bovec, ki so pohodnici našli. Posredovala je tudi posadka Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki je obe planinki s policijskim helikopterjem prepeljala v dolino Trente, kjer so ju prevzeli člani GRS iz Bovca.

Reševalci opozarjajo: Preverite vremensko napoved pred odhodom

Gorski reševalci imajo v zadnjem obdobju polne roke dela. »Ob hudem poletnem reševalnem tempu ponavljamo opozorilo in poziv k previdnosti, opremljenosti, informiranosti, ustreznim pripravam in predvsem odgovornosti, ker pohodniki v nevarnost ne spravljajo samo sebe, ampak tudi tiste, ki se vsakič močno trudijo, da bi jim pomagali. Pravilno načrtujte ture, informirajte se o poti, bodite ustrezno opremljeni, preverite vremensko napoved in upoštevajte možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne,« sporočajo.

Glede na izkušnje iz preteklih let so se nesreče pogosto dogajale zaradi zdrsov, padcev in odlomov skal, obravnavani pa so bili tudi primeri hujših bolezenskih stanj, kar so objektivni vzroki in pohodniki nanje običajno težje vplivajo.

Pogosti vzroki nesreč so poleg neustrezne telesne in psihične pripravljenosti tudi pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah. Če nimate znanja in izkušenj, uporabite licencirane planinske in gorske vodnike, ki bodo s strokovnim znanjem znali poskrbeti za vašo varnost.

Z ustrezno informiranostjo in pripravo je mogoče preprečiti nevarne situacije, v katerih se znajdejo zaradi neurij, prestrašenosti, obnemoglosti ali ko so izgubljeni.