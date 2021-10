Novo mesto • »Preden bi se izrekel o krivdi, sem ga hotela prositi, naj me pogleda v oči. Vprašala bi ga rada, ali ima vsaj kanček vesti v duši, da bi priznal krivdo za umor moje hčerke Romane, že zavoljo otrok. Otroka bosta odrasla in naj jima vendar prizanese in prevzame odgovornost za to, kar je storil, Romano pusti počivati v miru, nas pa žalovati,« je razočarana po predobravnavnem naroku dejala Lilijana Muhič s Potoka pri Novem mestu, ki je pred letom in pol izgubila hčerko, staro komaj 27 let. Ubil jo je Romanin bivši partner Borut Turk, ki je v četrtek popoldne končno znova stopil pred ...