Monika se je poročila na svoj rojstni dan (FOTO)

Monika Lavrič, po novem Mestek, je pevka Ansambla Boršt, v katerem je leta 2015 moči združila z Leonom Ruparčičem, Gregorjem Mirtičem, Tomažem Gnidovcem in Anžetom Iskro iz Dvora pri Žužemberku.

V cerkvi so mladoporočencema zapeli Kvatropirci.

Ime imajo po vinski gorici, imenovani Boršt, kjer ima zidanico harmonikar Anže in kjer se pogosto srečujejo in vadijo. Ansambel je največji uspeh požel leta 2018, ko so na Vurberškem festivalu, ki se bo v petek, 24. junija, odvil že tridesetič, osvojili zlatega zmaja.

Njihova Monika je za poročni dan izbrala letošnji 11. junij, ko je hkrati praznovala 27. rojstni dan. Za revijo Suzy je ekskluzivno razkrila nekaj podrobnosti o svojem čudovitem poročnem dnevu, ko je jemala dih v čudoviti beli obleki in se z izbrancem Aleksandrom vozila v kabrioletu. Družbo so nevesti delale kar štiri družice, Monikine najboljše prijateljice, to so Ines, Kaja, Veronika in Nina.

Njena poročna priča je bil njen brat Tadej, Aleksandrova pa njegov brat Miha. »Civilni obred je bil v mojem domačem kraju, Loškem Potoku, pozneje smo se zabavali na Ranch Marini v Kočevski Reki. Na civilnem obredu je pela Mojca Troha, na cerkvenem pa Kvatropirci, s katerimi smo ob koncu skupaj zapeli pesem Spet zaljubljena. Za zabavo svatov so v nadaljevanju skrbeli člani Ansambla Pogum, za presenečenje pa je poskrbel pevec Tilen Lotrič. Bilo je luštno, nepozabno, zabavali smo se do zgodnjih jutranjih ur,« nam je zaupala sveže poročena Monika, ki prav zdaj z možem Aleksandrom že odhaja na medene tedne na sanjske Maldive.

Po poroki se je preselila v svoj novi dom, ki sta si ga v Velikih Poljanah, kakšnih 20 minut od njenega Loškega Potoka, ustvarila skupaj. Sicer je pevka uradno diplomirana vzgojiteljica, zaposlena v vrtcu v Loškem Potoku, kar pomeni, da se bo redno vračala v svoj domači kraj.

Sveže poročena Monika in Aleksander Mestek

Kot je še razkrila za revijo Suzy, so si s fanti v ansamblu ta mesec vzeli nekaj predaha in niso sprejemali naročil za igranja, bodo pa zato na odrih spet julija in avgusta, ko jih čaka kar nekaj veselic. Nazadnje smo Ansambel Boršt v družbi ansamblov Lun'ca in Razgled ter Glasbene šole Bučar videli marca v oddaji Pri Črnem Petru, ko so skupaj zaigrali venček ljubezenskih Franca Miheliča in sami premierno predstavili nov valček z naslovom Tri najlepše so stvari. Moniki in Aleksandru pa tudi mi želimo, da spišeta čudovito pravljico.