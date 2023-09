Modni radar iz revije Suzy: Poglejte, koga je ujel (FOTO)

Eva Hren Naslednja, ki prisega, na črno in na modro, z žarom, močnim glasom, pregnala bi še sodro. Za odtenek je preresno, saj vemo, kaj premore, omamljeni od njene favne smo in flore. Nič se ne zgodi, lasje spuščeni, togi, v satenasti opravi se lahko posveti jogi. Naslednjič več poguma, da ga premore, vemo, osvojila je Popevko, morda bo tudi Emo.

Foto: mediaspeed

Nino Ošlak Končno tudi mi smo dočakali vrhunec, ki ga zagrešil je tale čedni junec. Prvovrstna moda po vzoru iz tujine, kjer na odru vselej kreacije so fine. Obleka prevelika na njem ni slučajno, v belini, nežni, čisti, videti je bajno. Pod njo se mal' svetlika, dovolj, da nas premami, iz vsega dolgočasja odličnost se predrami.

Foto: mediaspeed

Tinkara Kovač Različici podobni, le materiali drugi, ena je v tokati, druga pa v fugi. Glasbene zvrsti podobne so oblekam, kraljeva se modrina pridruži divjim rekam. Čipka in pasovi, kovček in še torba, deluje kot sproščena in okusna čorba. Dinamično valovi se vijejo čez rame, lepo je, ko z nasmeškom pozdravijo nas dame.