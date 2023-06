Mladoletniki v Celju ukradli avtomobil in povzročili kaos na cesti

Nekaj pred deveto uro so celjski policisti obravnavali prometno nesrečo v križišču Čopove in Ljubljanske ulice v Celju. Povzročil jo je mladoletni voznik, ki je z neprilagojeno hitrostjo pripeljal iz smeri centra mesta in v križišču Ljubljanske in Čopove ulice, silovito trčil v tri stoječa vozila.

V trčenju na srečo ni bilo poškodovanih.

V nadaljevanju so policisti ugotovili, da sta mladoletna voznik in sopotnik ter dve mladoletni dekleti, ki ju v času trčenja ni bilo v vozilu, so ju pa kasneje izsledili v enem od trgovskih centrov, osebni avtomobil ukradli na mariborskem območju, kjer so vlomili v še en objekt.

Vsem sledi kazenska ovadba.