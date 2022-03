Mladoletni Izolan v lokalu s pištolo, starše so že obvestili

V nedeljo nekaj čez polnoč so v enem od koprskih lokalov gostu, 16-letnemu Izolanu, ki je imel pri sebi airsoft pištolo, zasegli sedem nabojev.

PU Koper poroča, da so bili straši obveščeni, sledi obdolžilni predlog.

Konec tedna so posredovali v 97 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 396 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lažjimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali štiri vlome in šest tatvin, zaradi kršitev javnega reda so posredovali osemkrat.