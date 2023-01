Mladina in gore: Kranjsko-tržiška planinska zmaga (FOTO)

Na Osnovni šoli Miroslava Vilharja v Postojni je v soboto potekalo 33. državno tekmovanje Mladina in gore, na katerem se je 20 tri- in štiričlanskih osnovnošolskih ekip pomerilo v teoretičnem in praktičnem planinskem znanju. Letos je že sedmič doslej sočasno potekalo tudi tekmovanje za srednješolce, na katerem se je pomerilo 16 dvočlanskih ekip. Eno najpomembnejših tekmovanj za popularizacijo planinstva in spoštljivega odnosa do narave se je začelo ob desetih dopoldne, vrhunec pa je doseglo popoldne s finalom s kvizom in skritim gostom, nakar je sledila podelitev priznanj.

Zmagovalci 33. državnega tekmovanja Mladina in gore so člani ekipe Neustrašni gorski učenjaki, OŠ Šenčur, PD Kranj. FOTO: Brigita Čeh

Mladina in gore, ki je hkrati tekmovanje iz znanja in v športni dejavnosti, je eno najpomembnejših tekmovanj za popularizacijo planinstva in odlična priložnost za druženje mladih planincev iz vse Slovenije, seveda pa tudi za pridobivanje planinskega znanja za varnejši in samostojnejši obisk gora. Letos je državno potekalo v Postojni, od koder je zmagovalna ekipa 32. državnega tekmovanja Mladina in gore. Mladi planinci in planinke so se pomerili v planinskem znanju in poznavanju dodatnega gradiva.

Osnovnošolci

Po končanem kulturnem programu je sledil prvi preizkus za tekmovalce, in sicer pisanje testov. V tem času je potekalo tudi srečanje mentorjev. Po družabnem delu je sledila razglasitev rezultatov: v finale se je uvrstilo sedem ekip, ki so se med seboj pomerile v obliki kviza pred občinstvom. Planinci in planinke so odgovarjali na vprašanja iz planinske šole in dodatnega gradiva o stoletnici Knafelčeve markacije, znajti pa so se morali tudi v znanju iz prve pomoči in planinskih vozlov. V času finalnega dela med odmoroma je potekala podelitev nagrad likovnega natečaja Z glavo v naravo, ki so jih prejeli Nuša Bernik (OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica), Nejc Rauter in Mark Dvorščak (oba OŠ Hoče), tekmovalce pa je pred finalom pozdravil tudi skriti gost, alpinist in dobitnik zlatega cepina za življenjsko delo Silvo Karo.

Državni prvaki so postali člani ekipe Neustrašni gorski učenjaki z OŠ Šenčur, PD Kranj. Za nagrado so dobili najem tabornega prostora Mlačca, ki ga poklanja MK PZS, in še praktične nagrade. Drugo mesto je osvojila ekipa Ponosni hribolazci, OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled, PD Bled, tretje mesto pa je zasedla ekipa Smrkci, OŠ Gradec, PD Litija. Tudi ti dve ekipi sta za nagrado dobili možnost najema tabornega prostora Mlačca in praktične nagrade.

Preostale ekipe, ki so se uvrstile v veliki finale, so bile nagrajene s praktičnimi nagradami. Na četrtem mestu je bila ekipa Nanoški gamsi, OŠ Draga Bajca Vipava, PD Podnanos, na petem mestu ekipa Gorske podmornice, OŠ Litija, PD Litija, na šestem mestu ekipa Planike, OŠ Pirniče, PD Medvode in na sedmem mestu ekipa Sitarjeve mukice, OŠ Litija, PD Litija.

20 ekip se je borilo med osnovnošolci.

Osnovnošolski državni prvaki Klara Svetelj, Gaj Strelec, Urh Markun in Miha Kuhar ter njihova mentorica Mara Sirše so se še kako razveselili uspeha, potem ko so lani zasedli drugo mesto: »Res smo se trudili, a se zraven tudi zabavali. Naučili smo se vse, kar je bilo treba, in imeli smo se zelo lepo. Rade volje se bomo tekmovanja udeležili tudi naslednje leto.«

Srednješolci

Hkrati je potekalo 7. državno tekmovanje Mladina in gore za srednje šole, na katerem je sodelovalo 14 dvočlanskih ekip iz različnih krajev Slovenije. Tudi srednješolske so odpisale osnovno tekmovalno polo, nakar je potekal še praktični del za šest najboljših srednješolskih ekip (vozli, poznavanje gorske narave itd.). Razglasitev rezultatov je potekala v drugem odmoru finalnega dela za OŠ.

Organizatorji Organizatorji 33. državnega tekmovanja Mladina in gore so bili Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, Zavod za šport RS Planica, Planinsko društvo Postojna in OŠ Miroslava Vilharja Postojna.

Zmago sta slavili Gorski kuri (PD Tržič) pred dvojico Gorska čačota (PD Tržič) na drugem in Geeks (PD Litija) na tretjem mestu. Četrta je bila dvojica Pastwjnski duo (PD Postojna), peta Hlevišarja (PD Idrija) in na šestem mestu sta bila Javorniška gada (PD Idrija). Prve tri uvrščene ekipe se bodo udeležile dijaškega tabora, ki ga organizira Mladinska komisija PZS.

Gorski kuri, ki ju tvorita Neža Kočevar in Tinkara Košir, sta bili zmagovalki že lani. Svoje misli sta strnili takole: »Všeč nama je bila uvodna stran testa, prirejena za srednješolce, hrana in izvedba finala. Vzdušje je bilo tekmovalno, ampak na dober način.« Njun mentor je bil Gorazd Černilec.

Sklepna prireditev se je končala pozno popoldne z željo, da se ponovno srečajo na 34. državnem tekmovanju januarja 2024 v Šenčurju, pred tem pa seveda še na regijskih tekmovanjih, ki bodo potekala novembra letos.

Prvo- in drugouvrščeni srednješolci: Gorski kuri (PD Tržič)in Gorska čačota (PD Tržič) FOTO: Brigita Čeh

Praktični del preizkusa za osnovnošolce FOTO: Brigita Čeh