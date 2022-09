Mitja Kmetec svetovni podprvak med plovčkarji

Slovenski sladkovodni ribiči so v disciplini ribolova s plovcem za člane po dolgem času znova dosegli odmeven rezultat na svetovnih prvenstvih. Mitja Kmetec je na 68. prvenstvu v Bilju pri Osijeku med 179 posamezniki osvojil srebrno medaljo, petčlanska ekipa pa je v konkurenci 33 držav zasedla končno četrto mesto.

Da bo ribolov naporen, tekmovalni uspeh pa odvisen tudi od žreba in prave taktike, so pokazali že prvi treningi. Na dravskih sektorjih so zaradi več kot dva metra nižjega vodostaja (ta je bil posledica dolgotrajne suše) lahko za 99 tekmovalcev pripravili le tri sektorje, na Dunavcu pa sta bila preostala dva. Na prvih se je v glavnem lovilo s polagalkami in šteki (prevladovale so babuške, ploščiči, zelenike), na dunavskih sektorjih pa s palicama match in bolognese, saj je bil tam najpogostejši ulov ameriški somič. Tako si se moral pripraviti na dva precej različna tipa ribolova, pri čemer sta poleg izbire palic in navez odločali tudi hitrost in sreča. Mitja Kmetec, ki je dosegel eno sektorsko zmago in eno drugo mesto, je denimo v svojem najboljšem ribolovnem dnevu v štirih urah ujel kar 354 rib, pri čemer je večina somičev tehtala le nekaj dekagramov, kapitalnejših (od 100 do 200 gramov) pa je bilo malo. Tako med izenačenimi tekmovalci ni odločala le hitrost lovljenja, temveč tudi večje število nekoliko večjih rib. Ker so ribiči pri tem uporabljali različno velike trnke, je bilo pomembno tudi to, da se ti jih med zategovanjem ali utrujanjem ni preveč snelo ali potrgalo tankih navez.

Bogati ulov belic Mitje Kmetca, svetovnega podprvaka med posamezniki FOTOGRAFIJE: osebni arhiv Mitje Kmetca

V bitki za posamičnega svetovnega prvaka je na koncu med četverico ribičev s po tremi kazenskimi točkami (za eno prvo in eno drugo mesto v sektorju) odločala skupna teža. Pri tem je imel največ sreče hrvaški reprezentant Mihael Pongrac iz Medžimurja. Skupaj je v dveh tekmovalnih dneh ujel 19.345 gramov rib, naš Mitja Kmetec 15.595 gramov, Madžar Balazs Csöregi 15.065, četrto mesto pa je s 13.370 grami osvojil Anglež James Dent. Naš drugi najboljši je bil dolgoletni Jernej Ambrožič, ki je pred leti že osvojil naslov svetovnega prvaka v tej disciplini sladkovodnega ribolova. Tokrat je bil na koncu 26., Davor Božič je zasedel 46. mesto, Iztok Štravs 64., Robi Kolegar pa 67.

Našim lesena medalja

V skupnem seštevku posamičnih rezultatov je ekipa Slovenije na koncu zasedla nehvaležno četrto mesto, kar pa je v konkurenci 33 držav izjemen uspeh. Prvo mesto si je prepričljivo zagotovila Srbija, ki je že prvi dan tekmovanja dala vedeti, da jo bo težko premagati, saj je osvojila kar tri prva mesta v sektorjih in dve drugi. Za zmago v sektorju je bilo treba v povprečju ujeti okoli osem kilogramov rib, kar je ob majhnih primerkih pomenilo izjemno garanje brez sekunde oddiha.

Mali ameriški somiči so bili glavni ulov na Dunavcu.

Reprezentanca Srbije si je tako že prvi dan priborila kar pet točk prednosti pred Italijani in 10 pred Čehi. Drugi dan so Srbe točkovno za pol točke premagali le Madžari, tretji pa so bili Angleži. Tako so prvič v zgodovini prvenstev naslov ekipnih prvakov osvojili Srbi, Italijani so ohranili drugo mesto, bron pa je pripadel Čehom. Slovenci so za Čehi zaostali le za malenkost, a so premagali favorizirane Francoze in Angleže na petem in šestem mestu.

Prvenstvo pa si bodo vsi zapomnili še po izjemno športni potezi, ki jo je po privolitvi vseh sodelujočih reprezentanc odobrila tudi svetovna ribiška federacija FIPSed. Irski reprezentanci, ki je ostala brez petega člana ekipe, je na pomoč priskočil hrvaški ribič Darko Kobijak. Na koncu je bil celo njihov najboljši tekmovalec, saj je med posamezniki zasedel solidno 49. mesto, ekipi pa pomagal, da ni končala povsem pri repu lestvice, temveč na 22. mestu.