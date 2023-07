Miran Rudan o smrtni nesreči: Če kdo misli, da je meni lahko, se zelo zelo moti (VIDEO)

Tokratni gost v novem ŠOKkastu je bil pevec in glasbenik Miran Rudan, ki že desetletja polni koncertne dvorane po Sloveniji. Njegova življenjska zgodba je polna strmih vzponov in tudi padcev. Pred 24. leti, na vrhuncu slave se mu je pripetila prometna nesreča, ki jo je po čudežu preživel, v istem letu pa je bil udeležen v še eni nesreči, kjer je umrla kolesarka in začela se je sodna procesija, ki je trajala več let. »Tudi sama sodba v imenu ljudstva, ni dokazala meni krivdo, kaj je bilo takrat narejeno, da je uboga gospa takrat padla in po nekaj mesecih tudi umrla. Od tega je že 24 let in če kdo misli, da je meni lahko, se zelo zelo moti.«

Sedaj o njem snemajo film z naslovom Amen, vendar to ni konec njegovega ustvarjanja. S filmom bo obeležil 40 let svoje bogate glasbene kariere.

ŠOKkast z Miranom Rudanom in voditeljico Petro Kalan. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

O odnosu z Vilijem Resnikom in nastopu na Evroviziji

»Mogoče ja,« se je glasil odgovor na vprašanje, če bomo kdaj brali naslove, da sta z Resnikom spet združila moči. »Midva z Vilijem sva se po enih čudnih okoliščinah, toliko let držala en proti drugemu. Ampak, če povem po pravici me je Vili presenetil čustveno in kot človek,« čeprav se še ne družita imata nekatere stvari skupne, ki potem zelo dobro delujejo, ko sta skupaj. S seboj je prinesel tudi tri zanimive predmete in odgovoril na številna vprašanja iz njegovega zasebnega in javnega življenja.

Oglejte si še:

Ekskluzivni ŠOKkast s Salome: V studio prinesla žaro (VIDEO)