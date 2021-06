Meščevi ovadili Janševe, v SDS so se odzvali

Stranka Levica je vložila kazensko ovadbo zoper »SDS in njihovo mrežo satelitskih medijev«, generalnega direktorja policijein neznanega ponarejevalca t. i. manifesta Levice.V strankikot razlog za vložitev kazenske ovadbe navajajo javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, zlorabo položaja direktorja policije za politične namene ter ponarejanja listin.Na vloženo ovadbo se je odzval, vodja poslanske skupine SDS. »Stranka Levica z ovadbo stranke SDS in nekaterih novinarskih hiš želi preusmeriti pozornost s svojega protiustavnega programa, ki vključuje razlastninjenje, samoupravljanje in ostale prvine bivšega sistema. Odgovornost za svoja dejanja in besede skušajo preložiti na druge,« je zapisal na twitterju.