Melania Trump prodaja tole, ogorčena se je oglasila njena nekdanja prijateljica

Ameriški mediji so se razpisali o netaktni objavi nekdanje prve dame Melanie Trump, ki je v času orkana Ian na Floridi, kjer so mnogi pa so ostali brez strehe nad glavo, na twitterju zapisala, da je izdala novo kolekcijo božičnih okraskov. V mediju Daily Mail so se spomnili dogodka izpred dveh let, ko je v javnost prišel posnetek Melanie, ki se je med pogovorom z nekdanjo prijateljico dotaknila božičnega okraševanja Bele hiše. »Prekleto trdo delam pri božičnih obveznostih, čeprav, komu je mar za božične stvari in dekoracije. Vseeno jih moram opraviti,« je takrat potarnala.

Melaniini okraski. FOTO: Zaslonski Posnetek

Melania je zdaj tri mesece pred božičem predstavila svojo prvo kolekcijo šestih različnih okraskov, vsak pa na hrbtni strani nosi njen podpis. Za okrasek je treba odšteti 35 dolarjev, kar je okoli 36 evrov. Prodaja naj bi šla menda zelo dobro, medtem pa njena nekdanja svetovalka in najboljša prijateljica ne varčuje z grdimi besedami na račun Slovenke. Ni presenečena, da Melania tvita o nepomembnih stvareh v tako težkem obdobju za prebivalce Floride.

»Ravno ko se zdi, da Trumpovi ne morejo iti nižje, se zgodi to. Medtem ko smo priča katastrofalnemu opustošenju na Floridi, se naša nekdanja prva dama Melania Trump osredotoča na prodajo božične dekoracije in o božiču zdaj govori povsem drugače. Ali se ni slišala, ko je smetila božič? Na stotine ljudi se sooča z izgubo življenj in Melania Trump vam želi prodati božične okraske To je Melania ... nima stika z realnostjo in brez občutka je za potrebe ljudi. Za Melanio se vse vrti okoli denarja in pozornosti. Nič, popolnoma nič se ni spremenilo na njej. Potrebovala sem leta, da sem sprejela, da je Melanii vseeno za vse. Ni ji za božič, za združevanje razdeljenih družin, vseeno ji je. Pika. In žalostno je, da je osebi na njenem položaju tako malo mar za vse,« je dejala v intervjuju za Daily Mail.

Trumpova, ki se ukvarja tudi s kriptovalutami, je sicer dejala, da bo del izkupička od prodaje božičnega okrasja šel za štipendije za otroke v rejništvu.