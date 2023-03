Mateo je od Luke že prevzel vajeti

Vrstni red, skupina A: Škotska 6, Španija 3, Gruzija in Norveška po 1, Ciper 0; B: Francija 6 Grčija in Nizozemska po 3, Irska in Gibraltar po 0; C: Anglija 6, Italija in Severna Makedonija po 3, Ukrajina in Malta po 0; D: Hrvaška in Wales po 4, Turčija 3, Armenija in Latvija po 0; E: Češka 4, Poljska 3, Moldavija 2, Ferski otoki 1, Albanija 0; F: Avstrija 6, Belgija in Švedska po 3, Estonija in Azerbejdžan po 0; G: Srbija 6, Madžarska in Črna gora po 3, Bolgarija in Litva po 0; H: Slovenija 6, Danska, Severna Irska, Kazahstan in Finska po 3, San Marino 0; I: Švica in Romunija po 6, Kosovo 2, Andora in Izrael po 1, Belorusija 0; J: Portugalska 6, Slovaška 4, Islandija in BiH po 3, Luksemburg 1, Liechtenstein 0.