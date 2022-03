Maja Keuc - Amaya: Odločila sem se, da bom srečna

Eno leto je živela, študirala in ustvarjala na Nizozemskem in nato še šest let na Švedskem. Amaya, kot je zdaj njeno že prepoznavno umetniško ime, pravi, da je bila izkušnja neponovljiva, saj se je naučila marsičesa. Predvsem o sebi. Izvrstna pevka zdaj znova navdušuje domače poslušalce, nazadnje nas je pred dobrim mesecem začarala v duetu z Bojanom Cvjetićaninom, ko sta na Emi izvedla vročo priredbo lanskoletne zmagovalne pesmi Evrovizije Zitti e buoni. Dober glas o njej se je razširil tudi čez meje Slovenije in prijetno presenetil tuje evrovizijske oboževalce.

Preberite intervju na onaplus.si.