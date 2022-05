Madžari vendarle še niso obupali

Resda je doma po zadnjem svetovnem prvenstvu skupine B odzvonilo hokejski sezoni, vseeno pa se je utrip te dinamične igre v zadnjih dneh spet znašel v središču pozornosti domače športne javnosti. Najprej med odštevanjem do petkovega glasovanja o prireditelju svetovnega prvenstva v naslednjem letu, nato pa ob silnem razočaranju ob umiku madžarske hokejske zveze iz skupne kandidature s Slovenijo. Toda včerajšnje popoldanske ure so napovedale, da še ne kaže povsem obupati pred petkovim glasovanjem.

Prvi operativec slovenske hokejske zveze Dejan Kontrec, uradno generalni sekretar te organizacije, je prav zaradi temeljite priprave na četrtkovo predstavitev kandidature pripotoval na Finsko že v ponedeljek, nakar je prav tam prejel klic od madžarskega stanovskega kolega Leventeja Siposa, da se naši vzhodni sosedje umikajo iz sicer lepe zgodbe o želji po prirejanju prvenstva. »Najprej sem mislil, da se šali, a glas je imel tako resen in pravzaprav govoril v šoku, da mi je bilo takoj jasno, za kaj gre,« nam je z evropskega severa sporočil Kontrec in vnovič ponovil besede o tem, kako navdušeni so bili predstavniki IIHF pred dnevi ob obisku Budimpešte in Ljubljane.

Toda to je zdaj očitno nepomembno: ker pri madžarski zvezi niso dobili denarnega zagotovila vlade o izvedbi tekmovanja, so napovedali umik od te skupne kandidature. Slovenija pa žal nima ustreznih razmer, da bi sama pripravila tako veliko tekmovanje. Arena v Stožicah ni dovolj velika za osrednje prizorišče, Tivoli ali Podmežakla na Jesenicah pa ne ustrezata zahtevam o zmogljivosti druge dvorane.

»Kaj se je zgodilo med vlado in vodilnimi iz madžarske zveze, nam ni jasno predvsem v luči tega, da so Madžari v zadnjih letih kandidirali za številna velika tekmovanja, med drugim nogometni euro, in jih nato tudi odmevno izpeljali,« je bil presenečen ob tej zadnji novici omenjeni nekdanji slovenski reprezentant.

Podobno kot mi je le ugibal, ali gre zares za kakšne razloge političnega ozadja, kot je zaznati v različnih spletnih klepetalnicah, zanimive pa so tudi razlage iz naših madžarskih virov, češ da nekateri načrtovani zneski, ki so jih zdaj predstavili vladi, občutno presegajo načrt proračuna, ki bi znašal dobrih 20 milijonov evrov. Toda obenem je nato včeraj Adam Fodor, predstavnik za stike z javnostjo pri madžarski zvezi, za radio Sport v Budimpešti dejal, da je zasuk še mogoč: »Ne želimo se še posloviti od prvenstva. V primerjavi s prejšnjimi prireditelji je bilo tokrat malo časa za urejanje vseh zagotovil, upam, da bi ob kakšnem dnevu več lahko zgodbo izpeljali.«

Glasovanje o prireditelju SP 2023, ki bi moralo biti prvotno v Sankt Peterburgu, bo v petek, sodeč po zapisu na spletni strani IIHF, je edina kandidatura finsko-latvijska, saj te slovensko-madžarske ni več ...