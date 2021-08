Luka podpisal za 176 milijonov, soigralca takoj zahtevala, da jima poplača dolgove

Kot smo že poročali, jeje danes v hotelu Intercontinental v Ljubljani podpisal zgodovinsko pogodbo s klubom Dallas Mavericks. Z njo je postal najbolje plačani slovenski športnik vseh časov, hkrati pa najmlajši v zgodovini lige NBA s takšno vsoto. V naslednjih petih letih bo zaslužil 207 milijonov dolarjev oziroma 176 milijonov evrov. Po novi pogodbi od 2022/23 bo Dončić prvo sezono dobil 35,7 milijona, zadnjo, peto, do katere ima pravico igralec sam, 47,1 milijona oziroma v povprečju 41,4 milijona.Sta se pa ob teh astronomskih vsotah takoj oglasila njegova soigralca.je zapisal, da mu Luka zaradi kartanja dolguje 1700 dolarjev, in dodal, naj mu to vsoto nakaže. Po tem se je oglasil šein zapisal, naj k temu znesku doda še 1500 dolarjev.Sicer pa šalo na stran. »Veliko je ljudi, ki so zaslužni, da so se danes uresničile sanje nekoč dečka, ki je želel igrati v ligi NBA. Zagotovo se moram v prvi vrsti zahvaliti svojemu menedžerju, pa seveda svojemu dekletu, očetu in mami. Danes sem res srečen,« je dejal Dončić.