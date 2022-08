Ljubljančani brez milosti: Janković pojasnil, kaj bo odslej drugače

Kurirji pri dostavnih podjetjih Wolt in Glovo bodo v Ljubljani odslej nosili posebne številke, na podlagi katerih jih bo lažje prijaviti v primeru kršitev prometnih predpisov, je na današnji novinarski konferenci pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković. S tem želijo povečati prometno varnost v mestnem središču in odgovoriti na pritožbe meščanov. Župan je vesel, da so prišli do dogovora s podjetjema, ki imata v Ljubljani največ dostavljavcev hrane. Po njegovi oceni izjemno veliko kurirjev v mestnem središču krši cestnoprometne podpise, dnevno na občini prejmejo 3–10 pritožb (največ s Čopove ulice ter Hribarjevega in Cankarjevega nabrežja).

Vsak bo imel lastno številko

Vsak dostavljavec omenjenih podjetij bo imel odslej svojo številko, ki jo bo namestil na vidno mesto. Dogovor je začel veljati z današnjim dnem. »Nihče nikomur ničesar ne jemlje, še posebej ne mestna občina ter Wolt in Glovo, temveč gre za red, ki ga je treba spoštovati,« pravi Janković. Po njegovih besedah želijo pešcem, predvsem starejšim in otrokom, omogočiti varnost. Kar nekaj je bilo po njegovih besedah tudi že nesreč, pri čemer je Janković prepričan, da imajo tako občina kot podjetji isti cilj.

Da je skupni cilj pobude varen promet za vse prebivalce in dostavljavce, sta se strinjala tudi direktor slovenske veje Wolta Clemens Brugger in regionalni vodja za kurirje pri podjetju Glovo Blaž Marolt. Kot je zagotovil Brugger, velika večina njihovih dostavljavcev hrano dostavlja pravočasno in brez kršenja prometnih predpisov, s tem projektom pa bo mogoče identificirati peščico kršiteljev. Ob tem je spomnil, da naloga podjetja ni kaznovanje kršitev prometnih predpisov, to bodo še naprej lahko počeli le pristojni organi.

Možna tudi odpoved sodelovanja

Marolt je ob tem pojasnil, da se bodo z večkrat prijavljenimi kršitelji pogovorili, če se bodo pritožbe nadaljevale, pa bodo z njim prekinili sodelovanje. Tudi Janković je opozoril, da kršitelja ne bo mogoče sankcionirati, če ga policija oz. redarstvo ne ujamejo pri kršenju predpisov. Sama prijava na podlagi kurirjeve številke za naknadno kaznovanje ne bo dovolj.

Pojavljajo se sicer pomisleki, da bi se finančni položaj dostavljavcev lahko zaradi novih pravil poslabšal, saj je višina plačila odvisna od števila opravljenih dostav. »Če se nekdo drži dogovorjenega, ne vem, zakaj bi se mu stanje poslabšalo,« je glede tega dejal Janković. Tisti, ki po njegovem meni, da dostava ni ustrezno plačana, gre lahko delat kot natakar. Dostavljavce, ki menijo, da nova rešitev ogroža njihov zaslužek, pa je pozval k predstavitvi boljših predlogov.

»Če ti dostava ni všeč oz. misliš, da zanjo nimaš dovolj časa, jo lahko zavrneš, tako da ni potrebe po hitenju,« je povedal dostavljavec Tom Borkovič. Če bi rešitev s številkami pomenila dokončno ureditev situacije, bi jo dostavljavci z veseljem sprejeli, čeprav imajo tisti na motorjih že registrske številke. Sicer je prepričan, da dogovor ne bo v celoti rešil zadeve, bo pa pripomogel k zmanjšanju števila kršitev. Po besedah Jankovića bodo na podlagi števila pritožb in podatkov pristojnih organov razmislili o nadaljnjih korakih.