Lindsey Vonn leto dni po težki diagnozi razkrila, s čim se borijo (FOTO)

Družina vrhunske smučarke Lindsay Vonn se v zadnjem letu bori s težko boleznijo. Njena mama je namreč dobila diagnozo ALS, gre za amiotrofičoa lateralna skleroza je nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča slabenje in usihanje skeletnih mišic. To so mišice, ki jih uporabljamo pri žvečenju, hoji, govorjenju in dihanju. Na svojem facebooku je delila srce parajoč zapis, kjer je zapisala, da je celotna družina stopila skupaj, da pomaga mami, ženski ki je bila tu, vedno ko so jo potrebovali.

»Minilo je leto dni, odkar so moji mami diagnosticirali ALS. Odkar me je med porodom zadela kap, je moja mama podoba moči in natančneje odpornosti. Vedno mi je dajala voljo, da sem se borila, ko sem imela poškodbo ali oviro na smučanju in v življenju. Zdaj izžareva to odpornost bolj kot kdaj koli prej. So dobri dnevi in ​​so slabi dnevi, a vsak dan, ki ga preživiva z njo, je odličen dan.«