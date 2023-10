Letošnji trendi: plašč je kralj zimske garderobe

Ključni kos zimske garderobe izberite skrbno in premišljeno, z mislijo na celotni slog oblačenja. Če se najraje oblačite športno, izberite športni kroj, če prisegate na eleganco, naj bo takšen tudi plašč. Ne glede na to lahko svoj slog zagotovo ujamete v katerega od letošnjih trendov.

Usnjeni trenč je lahko tudi zelen. Foto: Max Mara

Dolg črn plašč

Najbolj vsestranski trend letošnje zime je nedvomno dobro krojen črn plašč, kakršnega smo na modnih revijah lahko videli v kolekcijah tako rekoč vseh vidnejših modnih oblikovalcev. Lahko so ustvarjeni v obliki ideala ženskega telesa, peščene ure (Dolce & Gabbana, Stella McCartney) ali pa ohlapno in delujejo, kot da so preveliki (Balenciaga). Pogosto imajo poudarjene rame, poleg tega so večinoma dolgi – najpogostejša dolžina je tik nad gležnji, kar je odlična novica za tiste, ki jih rado zebe. Vse kaže, da bo malo črno oblekico, ki se je potiho skorajda že upokojila (ali vsaj odšla na krajši dopust), zamenjala druga obvezna pritiklina garderobe – dolg črn plašč.

Črni plašč, kot si ga predstavljata Dolce & Gabbana. Foto: Dolce & Gabbana

Usnjeni trenč

Usnje pozimi zahteva določeno mero poguma oziroma nekoliko več oblačil pod plaščem, če ni pretirano podloženo. A se splača, menijo stilisti, saj je videz trenutno modnega črnega usnjenega trenča neverjetno privlačen in (tudi brez rdeče šminke) v hipu pričara videz fatalne ženske. Črni usnjeni trenč so za to sezono uzakonili modni velikani, kot sta Alexander McQueen in Versace, in ga na predstavitvah oblačil za prihajajočo jesen in zimo poslala na modne brvi. Da, lahko je tudi umetno.

Podloženo

Plašči iz mehkega usnja s krzneno notranjostjo, ki kuka ven na ovratniku, so znova v modi, kot pri usnjenih plaščih pa tudi tu velja, da ni treba, da jo za lepo oblačilo skupi kaka žival. Umetne verzije so dandanes enakovredne naravnim materialom, zagotovo po videzu, blizu pa so jim tudi po kakovosti. Izberete lahko tudi kratko jakno, ki vam bo omogočala tekanje po opravkih brez zapletanja v dolge konce plašča.

V rdečem plašču vas bodo zagotovo opazili. Foto: Profimedia

Naj bo rdeč

Se spominjate Catherine Deneuve v filmu Belle de Jour, Lepotica dneva? To zimo ste lepotica dneva lahko vi. Rdeča ni zgolj po naključju barva ljubezni, saj žensko obda z avro prav posebne privlačnosti. To je vedela tudi modna ikona Audrey Hepburn, ki je dejala, da obstaja odtenek rdeče za vsako žensko. Plašč v slogu slavne francoske igralke v slovitem filmu bo zagotovo ogrel vaše zimske dni, še posebno pa vam bo prišel prav, če se sicer radi oblačite v sivo ali črno. A če poslušamo modne guruje, bo še bolje, če spodaj oblečete oblačila v enakem rdečem odtenku, v katerem je plašč.