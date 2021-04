Lepenka v stečaj

Leto 1993 so v tržiški Lepenki zaključili s pozitivno ničlo. Izguba je bila omembe nevrednih 10.000 tolarjev. A že naslednje leto so prigarali za kar 97 milijonov tolarjev izgube, do marca 1995 je narasla na 334 milijonov.



Delavci so se spraševali, kako je mogoče, da so naredili tako izgubo, saj je proizvodnja tekla, naročil je bilo dovolj in tudi prodaja je bila dobra. V začetku marca pred stavko so imeli za okoli 80 milijonov terjatev. A razvila se je značilna slovenska papirnata vojna, pri kateri se je izkazalo, da imajo delavci le 0,7 odstotka delniških glasov. Skratka, na potek izčrpavanja niso imeli vpliva. Lepenko je od pomladi 1991 do decembra 1994 vodil Peter Rezar, nato so ga odstavili. A bilo je prepozno, Lepenka je bila že shirana.

