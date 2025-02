Kronske priče še ni bilo na sodišče

Predsednik senata celjskega okrožnega sodišča sodnik Luka Grasselli, ki vodi kazenski postopek zoper Uroša Vozliča, ki mu obtožnica, med drugim, očita umor Edina Delića v sostorilstvu, je doslej poslal vabilo na sodišče številnim pričam. A jih na sodišče še ni prišlo prav veliko.

Nekaterih vabilo sploh ne doseže, nekaj se jih tudi opraviči. Med slednjimi je tudi kronska priča, podjetnik Janez V., ki je sodišču poslal opravičilo in bo zaslišan na eni od prihodnjih obravnav. Prav Janez V. bo morda pojasnil kaj več o izsiljevanju, ki naj bi ga bil deležen od obtoženega, kot temu prav tako očita obtožnica.

Spomnimo, da sodišče razčiščuje okoliščine smrti Edina Delića, bosanskega državljana na začasnem delu v tujini, ki je bil v začetku septembra 2023 prerešetan s šestimi kroglami iz polavtomatske pištole crvena zastava. Zanj sta bili usodni dve, od teh ena, ki mu je prestrelila srce.

Uroš Vozlič ne prizna, da je s sostorilcem umoril Edina Delića in da je izsiljeval podjetnika Janeza V. FOTO: Mojca Marot

Kriminalisti so dolgo zbirali dokaze, naposled pa na tožilstvo poslali ovadbo zoper Vozliča, ki dejanja naj ne bi zagrešil sam, temveč v sostorilstvu z ločeno obravnavanim I. V. Tako piše v obtožnici, ki je postala pravnomočna.

Vozlič, ki mu tožilka očita umor iz nizkotnih nagibov, maščevanja in nakopičene jeze, krivde ni priznal, tožilstvo pa poskuša dokazati, da je na zatožno klop posadilo pravega. Doslej so že zaslišali nekaj prič, a večino takšnih, ki o samem dogodku ne vedo povedati nič. Žrtev so poznali le bežno, obtoženega pa naj bi se večina bala, saj so po Savinjski dolini krožile razne zgodbice o tem, da je nevaren, da ima orožje in se ukvarja s preprodajo drog. Mimogrede, kar zadeva droge, ki so mu jih zasegli v hišni preiskavi, Vozliču na celjskem sodišču sodijo ločeno, skupaj z obtoženim Aleksandrom Jovanovićem.

Umorjeni tožil, da mu je obtoženi dolžan

Na zadnji obravnavi je senat kot pričo zaslišal najemnico lokala v večstanovanjski zgradbi v Trnavi, nad katerim je v eni od sob bival umorjeni. Kot je dejala, jo je lastnik stavbe Janez V. poklical in ji rekel, da mu je Delić dejal, da ve, kdo je junija 2023 požgal njen lokal v Mercator centru na Polzeli, ki je pogorel do tal. Da mu je to Vozlič priznal sam, ko je slišal, da bo ona vzela v najem tudi lokal v stavbi, ki ga je dotlej najemal obtoženi, a lastniku ni redno plačeval najemnine. Umorjeni je pričo tudi posvaril pred Vozličem, češ da ima pištolo z dušilcem. Ona je o tem obvestila kriminaliste, najela je tudi zasebnega detektiva.

Vozlič ji je v sodni dvorani dejal, da jo razume, da je prizadeta, a zatrdil, da njenega lokala ni požgal. Zaslišali so še natakarico, ki je delala pri obtožencu. Ta je za umorjenega dejala, da je bil priden delavec. Podobno so izpovedale nekatere druge priče. Med njimi priča, ki je občasno prihajala čistit sobe. In enkrat je tudi njej potožil, da mu je obtoženi dolžan denar. Sama mu je zato svetovala, naj se obrne na inšpekcijo.

Tudi podjetniku Kasemu K. iz Trbovelj, ki je Delića za slikopleskarja zaposlil le nekaj dni pred umorom, se je slednji potožil, da mu je obtoženi ostal dolžan, navrgel mu je tudi, da je nevaren. »A jaz tega, kar je govoril, nisem jemal resno,« je priznala priča.