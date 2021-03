Komentar Domna Mala: Ikea

In prav v tem je kaveljc Ikee: ženske so lahko v njej dve uri ali več, čeprav nič ne rabijo.

Od odprtja prve slovenske Ikee v Ljubljani je minil en teden, žena pa še zmeraj ni izrazila želje, da bi jo obiskala. A je kaj narobe, ljubica, sem jo vprašal, konec koncev se že vse dni v BTC valijo trume romarjev, ki so se doslej po nakupih v tem pohištvenem velikanu vozili v Celovec, Gradec, Zagreb, Vileš. Tudi mi smo bili med njimi, kdo pa ni bil?A na to nimam samih prijetnih spominov, nekaj po svoji krivdi, nekaj pa po švedski. Tisto zimsko nedeljo smo se tako peljali v Celovec. Si prepričan, da je odprto?, me je med drajsanjem po poledeneli cesti z Ljubelja vprašala soproga. Zakaj pa ne bi bilo, če Zagrebčani delajo, bodo Avstrijci še toliko bolj, sem jo prepričljivo utišal in dobre pol ure kasneje zapeljal na parkirišče. Prazno. Sonntag geschlossen. Obnemel sem za volanom in se v pričakovanju nevihte niti ozrl ne na sopotnico. Ampak me je presenetila – niti pisnila ni. V njenih očeh sem poskušal razbrati kakšen očitek, pa tudi tega ni bilo. Joj, kako te ljubim, sem dahnil med vračanjem z brezplodnega izleta.Drugo lekcijo so mi dali Švedi. Zapičil sem se v stalažico za čevlje iz programa z nekim skandinavskim moškim imenom, gunnar ali erik ali nekaj podobnega. Res je bila poceni, zakaj, sem se prepričal med sestavljanjem. Luknje se niso čisto prekrivale, in ko sem uporabil silo, je lajštica počila. Gunnar ali erik ali nekaj podobnega je letel skozi okno ven na travo. Žena tokrat ni bila tiho: Sem ti rekla, da v Ikei ne smeš kupovati čisto poceni. Tisto malo dražje, a še vedno ugodno, je pa po navadi kakovostno.Ne, nič ni narobe, je odgovorila na moje uvodno vprašanje, samo ne ljubi se mi rezervirati obiska in dve uri dušiti pod masko, ker itak ničesar ne rabimo. In prav v tem je kaveljc Ikee: ženske so lahko v njej dve uri ali več, čeprav nič ne rabijo, nakupovalni voziček pa je na koncu poln svečk, šalic, cvetličnih lončkov, brisačk, prtičkov. Nič čudnega, da so imeli na dan odprtja menda pol milijona evrov prometa.S svojega, moškega stališča, se zato veselim ljubljanske Ikee. Ko ne bo več treba rezervirati obiska in nositi mask, se bo žena sama zapeljala firbce past. Familjarni vikend izleti pa odpadejo do nadaljnjega – ko bomo res nekaj rabili in bom moral biti zraven.