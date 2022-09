Kolumna Lovra Kastelica: Naša stalnica

»Kot bi Luna izginila z neba!« je izrekel nekdo, ko je izvedel za smrt kraljice Elizabete II., naše pomembne stalnice. Čeprav se je svet okoli nje že čisto spremenil, je gospa še vedno vztrajala v svoji nekdanji tradicionalni podobi s torbico, v kateri je nosila obvezno šest stvari: robčke, kremo za roke, šminko, očala z dioptrijo, nalivno pero in mentolove bombone.

Poznam preprosto kmečko ženico, ki nima pojma, kdo so Dončić, Zahović in podobni, je pa dobro vedela za svojo vrstnico, britansko kraljico, s katero sta imeli že od nekdaj nekaj skupnega – torbico. Le da je ena več kot 70 let prisegala na britansko launerco, druga pa že pol stoletja na slovensko grošeljco. Ne glede na njun popolnoma različen status, ki se ga ne da primerjati, se je lahko naša preprosta kmečka ženica poistovetila s kraljico. Tudi zaradi podobne torbice z ročajem. In ko je oni dan izvedela, da je umrla, ji je bilo resnično hudo: izgubila je pomembno oporno točko, zaradi katere je lahko postala vsaj za trenutek čisto prava kraljica.

Do ponedeljkovega pogreba pričakujejo neverjeten naval na London: tja se bo podalo tudi lepo število Slovenk in Slovencev, ki se želijo posloviti od kraljice, »ki se vas je tako dotaknila že zaradi svojih vrednot do narave, do gora, ter zaradi vseh vezi, ki jih je stkala ob svojem obisku oktobra 2008«, je naštevala veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji Tiffany Sadler.

Kraljičinega obiska se mnogi še živo spominjamo, tudi naša preprosta kmečka ženica se ga. Sam se spominjam sončnega dne, ki so ga pri Tromostovju bogatile prijetne vonjave po pečenem kostanju, v spominu imam perfektno zastraženo in varovano pisto, ob njej pa nepregledno množico ljudi, ki jim je srce iz minute v minuto bilo vse hitreje. Spominjam se fotografov, ki so krčevito varovali svoje pozicije in bili ljubosumni na vse, ki se jim je uspelo dokopati do še boljših položajev. Spominjam se adrenalina, kakršnega že dolgo ni bilo.

Ob 14.15, imam zapisano v svojih spominih, se je pred nami zaustavil nekakšen safety car znamke Audi A8, kot tudi to, da je ob 14.35 slovensko ljudstvo dvignilo visoko v zrak britanske zastave. Zapisano imam, da je že v naslednjem hipu pri Robbovem vodnjaku iz ostrega desnega ovinka priletela tedaj 82-letna Elizabeta II., da so ljudje čisto ponoreli od navdušenja, še posebno ko je v ciljni ravnini, tik pred Hotelom Union, do tja pa je treba celo malce navzgor, prehitela veliko mlajše od sebe, Türka, Jankovića, svojega moža princa Filipa, ta je umrl lani, pa je šišnila celo za debele pol ure!