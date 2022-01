Kolumna Dušana Malovrha: Domine

Zdaj pa res poka na polno in povsem blizu. V torek dvanajst tisoč potrjenih okužb v enem dnevu! Sodelavci, znanci in prijatelji, šolniki, športniki in žlahtniki padajo kot domine. Sporočajo, da so bolni, pozitivni ali pa zelo švoh, četudi še z negativnim predznakom testa.

Ne vem, ali se ta masovka imenuje prekuževanje, upam pa, da nisem prenaiven, če upam, da je ogromno število okuženih, vendar razmeroma malo hospitaliziranih znak, da se smrtonosna invazija virusa po dveh letih vendarle končuje. Se spomnite uverture v koronsko katastrofo? Tisto zimo, januarja in februarja 2020 – uradni začetek epidemije so pri nas razglasili 12. marca istega leta – so bile šole podobno prazne, kot so te dni, tako prazne, da so pozneje govorili, češ da je bila zagotovo že takrat na delu korona, ne pa viroze in gripa.

V ponedeljek sem bil izpostavljen visokorizičnemu stiku, kar trikrat sem presegel varno mejo dveh metrov in 15 minut. Skupno sem na komaj metrski oddaljenosti od kake meter devetdeset visokega rizika ždel kake tri ure. Tip je krehal vame s polnimi pljuči – in okoli prsnega koša ga je kar nekaj skupaj –, čeprav je bil videti pri močeh in tudi sam je zatrjeval, da se počuti malodane olimpijsko. No, okoli poldneva sem izvedel, da je na testu pogrnil.

Moje dihanje se je hipoma poplitvilo, kar videl sem, kako se izjemno kužni omikron prebija skozi vse obrambne linije organizma. Čeprav Nacionalni inštitut za javno zdravje trikrat cepljenim po stiku z visokim rizikom ne veleva karantene, sem si doma rezerviral kamrico za izolacijo in si navlekel masko. Kot je NIJZ svetoval osebam z visokorizičnim stikom še predvčerajšnjim – včeraj pa ne več –, sem se hitro samotestiral že prvi dan stika in nato še čez dva dni. Obakrat sem bil negativec, a izkušnje drugih so me hitro postavile na trdna tla.

Sodelavka na primer je imela izrazite simptome že tri dni zapored, pa je bila vsak dan negativna. Šele ko jo je res zvilo, se je je hitri test usmilil in pokazal pozitivni rezultat. Da se ne boš preveč sprostil, mi je še svetovala iz bolniške postelje. Menda so hitri antigenski testi (HAT), ki jih dobimo v naših lekarnah, res zelo različnih kakovosti in zanesljivosti. Malo denarja, malo pozitivnega. Cenena roba očitno bolj pozno pokaže pravo stanje, tako da po treh dneh negativnosti ne bom skakal od veselja. Malo pa vseeno računam, da so trije odmerki fajzerja pravi ščit proti koroni in bodo odbili vse klice, ki sem jih inhaliral z aerosoli v tistih treh urah.

Ob polčasu je cepivo proti virusu v vodstvu. Sporočim, s kakšnim izidom se bo tekma končala. Če bom lahko tipkal.